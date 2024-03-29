Wi-Fi у громадських місцях: як безпечно користуватися безкоштовним інтернетом

Фахівці поділилися порадами, які допоможуть захистити свої дані.

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Підключитися до безплатних мереж Wi-Fi сьогодні можна у багатьох закладах харчування, в парках, громадському транспорті, торговельних центрах і навіть в укриттях. Для багатьох українців це – зручний та вигідний спосіб дістати доступ до інтернету та бути на зв’язку. Однак завжди існує ризик користування громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi. Більшість точок доступу не мають ніякого захисту. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації роз’яснила, в чому небезпека використання громадських Wi-Fi мереж та як вберегти свої гаджети під час користування публічним Wi-Fi.

Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, слід дотримуватися кількох правил:

Перевіряйте мережу. Не підключайтеся до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок. Якщо, наприклад, ви перебуваєте у кафе, уточніть у працівників назву мережі закладу. Пам’ятайте, що кібершахраї можуть створювати фейкові мережі. Використовуйте VPN-сервіси. Безпечніше у разі потреби щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну. Обмежте можливість автоматичного підключення пристрою. Це можна зробити в Налаштуваннях ноутбука або смартфону. Вимкніть функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях. При підключенні до громадського Wi-Fi вони можуть стати доступними зловмисникам. Не використовуйте загальнодоступних мереж Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією і вирішення важливих справ. Краще скористатися перевіреною стаціонарною мережею або мобільним інтернетом. Використовуйте антивірус та відвідуйте тільки безпечні сайти. Відключайте Wi-Fi, якщо не користуєтеся ним.

Перевірити безпечність сайту можна за кількома критеріями:

Зверніть увагу на те, який протокол використовує сайт.

https – надійний, забезпечує захищене з’єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування;

http – ненадійний.

Зазвичай ліворуч від вебадреси за допомогою спеціальних позначок зазначається статус безпеки сайту:

значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера у більшості випадків свідчить про безпечність з’єднання і вказує на те, що використовується SSL-сертифікат безпеки;

знак оклику замість замочка вказує на те, що з’єднання незахищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через нього зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних або інфікувати пристрій шкідливим програмним забезпеченням. Краще відмовитися від відвідування такої сторінки.

Часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній, інтернет-магазинів тощо. Тож потрібно звертати увагу і на правильність написання назви вебсторінки. Різниця може бути лише у одну літеру чи знак. Якщо наповнення вебресурсу викликає сумніви навіть за наявності певних знаків безпеки, краще утриматися від введення на ньому будь-яких персональних даних та не завантажувати файлів звідти. Надійні сайти зазвичай мають розділ політики конфіденційності щодо використання даних користувачів. Не шкодуйте часу і ознайомлюйтесь із викладеною там інформацією.

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