Wi-Fi у громадських місцях: як безпечно користуватися безкоштовним інтернетом

18:01, 29 березня 2024
Фахівці поділилися порадами, які допоможуть захистити свої дані.
Фото з відкритих джерел
Підключитися до безплатних мереж Wi-Fi сьогодні можна у багатьох закладах харчування, в парках, громадському транспорті, торговельних центрах і навіть в укриттях. Для багатьох українців це – зручний та вигідний спосіб дістати доступ до інтернету та бути на зв’язку. Однак завжди існує ризик користування громадськими безкоштовними мережами Wi-Fi. Більшість точок доступу не мають ніякого захисту. Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації роз’яснила, в чому небезпека використання громадських Wi-Fi мереж та як вберегти свої гаджети під час користування публічним Wi-Fi.
Щоб бути у безпеці та захистити свої дані, слід дотримуватися кількох правил:
- Перевіряйте мережу. Не підключайтеся до невідомих точок Wi-Fi, якщо ви не знаєте, хто роздає зв’язок. Якщо, наприклад, ви перебуваєте у кафе, уточніть у працівників назву мережі закладу. Пам’ятайте, що кібершахраї можуть створювати фейкові мережі.
- Використовуйте VPN-сервіси.
- Безпечніше у разі потреби щоразу підключатися до мереж Wi-Fi вручну.
- Обмежте можливість автоматичного підключення пристрою. Це можна зробити в Налаштуваннях ноутбука або смартфону.
- Вимкніть функцію надання спільного доступу до файлів через локальну мережу на всіх пристроях. При підключенні до громадського Wi-Fi вони можуть стати доступними зловмисникам.
- Не використовуйте загальнодоступних мереж Wi-Fi для обміну чутливою конфіденційною інформацією і вирішення важливих справ. Краще скористатися перевіреною стаціонарною мережею або мобільним інтернетом.
- Використовуйте антивірус та відвідуйте тільки безпечні сайти.
- Відключайте Wi-Fi, якщо не користуєтеся ним.
Перевірити безпечність сайту можна за кількома критеріями:
- Зверніть увагу на те, який протокол використовує сайт.
- https – надійний, забезпечує захищене з’єднання, конфіденційність інформації за допомогою шифрування;
- http – ненадійний.
- Зазвичай ліворуч від вебадреси за допомогою спеціальних позначок зазначається статус безпеки сайту:
- значок у вигляді закритого замочка в адресному рядку браузера у більшості випадків свідчить про безпечність з’єднання і вказує на те, що використовується SSL-сертифікат безпеки;
- знак оклику замість замочка вказує на те, що з’єднання незахищене, а відвідування такого сайту може бути небезпечним. Через нього зловмисники можуть отримати доступ до ваших даних або інфікувати пристрій шкідливим програмним забезпеченням. Краще відмовитися від відвідування такої сторінки.
- Часто зловмисні сайти маскуються під сторінки офіційних органів, компаній, інтернет-магазинів тощо. Тож потрібно звертати увагу і на правильність написання назви вебсторінки. Різниця може бути лише у одну літеру чи знак. Якщо наповнення вебресурсу викликає сумніви навіть за наявності певних знаків безпеки, краще утриматися від введення на ньому будь-яких персональних даних та не завантажувати файлів звідти.
- Надійні сайти зазвичай мають розділ політики конфіденційності щодо використання даних користувачів. Не шкодуйте часу і ознайомлюйтесь із викладеною там інформацією.
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