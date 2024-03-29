Wi-Fi в общественных местах: как безопасно пользоваться бесплатным интернетом

Специалисты поделились советами, которые помогут защитить свои данные.

Фото з відкритих джерел

Подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi сегодня можно во многих заведениях питания, в парках, общественном транспорте, торговых центрах и даже в укрытиях. Для многих украинцев это удобный и выгодный способ получить доступ к интернету и быть на связи. Однако всегда существует риск использования общественных бесплатных сетей Wi-Fi. Большинство точек доступа не имеют защиты. Государственная служба специальной связи и защиты информации разъяснила, в чем опасность использования общественных Wi-Fi сетей и как уберечь свои гаджеты при пользовании публичным Wi-Fi.

Чтобы быть в безопасности и защитить свои данные, следует соблюдать несколько правил:

Проверяйте сеть. Не подключайтесь к неизвестным точкам Wi-Fi, если вы не знаете, кто раздает связь. Если, например, вы находитесь в кафе, уточните у работников название сети заведения. Помните, что кибермошенники могут создавать фейковые сети. Используйте VPN-сервисы. В случае необходимости каждый раз подключаться к сетям Wi-Fi вручную. Ограничит возможность автоматического подключения устройства. Это можно сделать в настройках ноутбука или смартфона. Выключите функцию совместного доступа к файлам через локальную сеть на всех устройствах. При подключении к общественному Wi-Fi они могут стать доступными злоумышленникам. Не используйте общедоступные сети Wi-Fi для обмена чувствительной конфиденциальной информацией и решения важных дел. Лучше пользоваться проверенной стационарной сетью или мобильным интернетом. Используйте антивирус и посещайте только безопасные сайты. Отключайте Wi-Fi, если вы не пользуетесь им.

Проверить безопасность сайта можно по нескольким критериям:

1. Обратите внимание, какой протокол использует сайт.

https – надежный, обеспечивает защищенное соединение, конфиденциальность информации посредством шифрования;

http – ненадежен.

2. Обычно слева от веб-адреса с помощью специальных меток указывается статус безопасности сайта:

значок в виде закрытого замочка в адресной строке браузера в большинстве случаев свидетельствует о безопасности соединения и указывает, что используется SSL-сертификат безопасности;

восклицательный знак вместо замочка указывает на то, что соединение незащищено, а посещение такого сайта может быть опасным. Через него злоумышленники могут получить доступ к данным или инфицировать устройство вредоносным программным обеспечением. Лучше отказаться от посещения такой страницы.

3. Часто злонамеренные сайты маскируются под страницы официальных органов, компаний, интернет-магазинов и т.д. Поэтому следует обращать внимание и на правильность написания названия вебстраницы. Разница может быть только в одну букву или знак. Если наполнение веб-ресурса вызывает сомнения даже при наличии определенных знаков безопасности, лучше воздержаться от ввода на нем каких-либо персональных данных и не загружать файлы оттуда.

4. Надежные сайты обычно имеют раздел политики конфиденциальности использования данных пользователей. Не жалейте времени и ознакомьтесь с изложенной там информацией.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.