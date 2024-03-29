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Wi-Fi в общественных местах: как безопасно пользоваться бесплатным интернетом

18:01, 29 марта 2024
Специалисты поделились советами, которые помогут защитить свои данные.
Wi-Fi в общественных местах: как безопасно пользоваться бесплатным интернетом
Фото з відкритих джерел
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Подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi сегодня можно во многих заведениях питания, в парках, общественном транспорте, торговых центрах и даже в укрытиях. Для многих украинцев это удобный и выгодный способ получить доступ к интернету и быть на связи. Однако всегда существует риск использования общественных бесплатных сетей Wi-Fi. Большинство точек доступа не имеют защиты. Государственная служба специальной связи и защиты информации разъяснила, в чем опасность использования общественных Wi-Fi сетей и как уберечь свои гаджеты при пользовании публичным Wi-Fi.

Чтобы быть в безопасности и защитить свои данные, следует соблюдать несколько правил:

  1. Проверяйте сеть. Не подключайтесь к неизвестным точкам Wi-Fi, если вы не знаете, кто раздает связь. Если, например, вы находитесь в кафе, уточните у работников название сети заведения. Помните, что кибермошенники могут создавать фейковые сети.
  2. Используйте VPN-сервисы.
  3. В случае необходимости каждый раз подключаться к сетям Wi-Fi вручную.
  4. Ограничит возможность автоматического подключения устройства. Это можно сделать в настройках ноутбука или смартфона.
  5. Выключите функцию совместного доступа к файлам через локальную сеть на всех устройствах. При подключении к общественному Wi-Fi они могут стать доступными злоумышленникам.
  6. Не используйте общедоступные сети Wi-Fi для обмена чувствительной конфиденциальной информацией и решения важных дел. Лучше пользоваться проверенной стационарной сетью или мобильным интернетом.
  7. Используйте антивирус и посещайте только безопасные сайты.
  8. Отключайте Wi-Fi, если вы не пользуетесь им.

Проверить безопасность сайта можно по нескольким критериям:

1. Обратите внимание, какой протокол использует сайт.

  • https – надежный, обеспечивает защищенное соединение, конфиденциальность информации посредством шифрования;
  • http – ненадежен.

2. Обычно слева от веб-адреса с помощью специальных меток указывается статус безопасности сайта:

  • значок в виде закрытого замочка в адресной строке браузера в большинстве случаев свидетельствует о безопасности соединения и указывает, что используется SSL-сертификат безопасности;
  • восклицательный знак вместо замочка указывает на то, что соединение незащищено, а посещение такого сайта может быть опасным. Через него злоумышленники могут получить доступ к данным или инфицировать устройство вредоносным программным обеспечением. Лучше отказаться от посещения такой страницы.

3. Часто злонамеренные сайты маскируются под страницы официальных органов, компаний, интернет-магазинов и т.д. Поэтому следует обращать внимание и на правильность написания названия вебстраницы. Разница может быть только в одну букву или знак. Если наполнение веб-ресурса вызывает сомнения даже при наличии определенных знаков безопасности, лучше воздержаться от ввода на нем каких-либо персональных данных и не загружать файлы оттуда.

4. Надежные сайты обычно имеют раздел политики конфиденциальности использования данных пользователей. Не жалейте времени и ознакомьтесь с изложенной там информацией.

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