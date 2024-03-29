Wi-Fi в общественных местах: как безопасно пользоваться бесплатным интернетом

Подключиться к бесплатным сетям Wi-Fi сегодня можно во многих заведениях питания, в парках, общественном транспорте, торговых центрах и даже в укрытиях. Для многих украинцев это удобный и выгодный способ получить доступ к интернету и быть на связи. Однако всегда существует риск использования общественных бесплатных сетей Wi-Fi. Большинство точек доступа не имеют защиты. Государственная служба специальной связи и защиты информации разъяснила, в чем опасность использования общественных Wi-Fi сетей и как уберечь свои гаджеты при пользовании публичным Wi-Fi.
Чтобы быть в безопасности и защитить свои данные, следует соблюдать несколько правил:
Проверить безопасность сайта можно по нескольким критериям:
1. Обратите внимание, какой протокол использует сайт.
2. Обычно слева от веб-адреса с помощью специальных меток указывается статус безопасности сайта:
3. Часто злонамеренные сайты маскируются под страницы официальных органов, компаний, интернет-магазинов и т.д. Поэтому следует обращать внимание и на правильность написания названия вебстраницы. Разница может быть только в одну букву или знак. Если наполнение веб-ресурса вызывает сомнения даже при наличии определенных знаков безопасности, лучше воздержаться от ввода на нем каких-либо персональных данных и не загружать файлы оттуда.
4. Надежные сайты обычно имеют раздел политики конфиденциальности использования данных пользователей. Не жалейте времени и ознакомьтесь с изложенной там информацией.
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