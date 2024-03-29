В Ирпене открыли монумент, сделанный из российских ракет и снарядов

Монумент называется «Воля» и он посвящен устойчивости и несокрушимости украинского народа.

Источник фото: Андрей Кравчук

В Ирпене открыли монумент «Воля», посвященный стойкости и несокрушимости украинского народа в борьбе с врагом. Об этом сообщил первый заместитель Ирпенского городского головы Андрей Кравчук.

Как отмечается, этот монумент – скульптурная композиция, изготовленная из обломков вражеских ракет, которые в феврале-марте 2022 года враг жестоко сбрасывал на город.

«Этот монумент – это символ несокрушимости украинского духа, символ нашего стремления к свободе. Ирпень стал одним из городов-крепостей, которые остановили врага. И сегодня мы открываем этот монумент, как память о тех, кто погиб, защищая нашу землю, как символ нашей силы, единства и устойчивости», - отметил первый заместитель Ирпенского городского головы.

Источник фото: Андрей Кравчук

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