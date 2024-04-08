6 років позбавлення волі за підкуп посадовців Чернівецької облради: ВАКС оголосив вирок ексдиректору перинатального центру

Колишній директор медзакладу за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів.

У понеділок, 8 квітня, колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому директору Чернівецького перинатального центру, якого у квітні 2021 року викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішення про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Суд погодився з позицією прокурора САП та визнав ексдиректора винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України.

За вироком суду особі призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи.

Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тисяч доларів.

Вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до Апеляційної палати ВАКС.

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