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6 лет лишения свободы за подкуп чиновников Черновицкого облсовета: ВАКС объявил приговор экс-директору перинатального центра

11:15, 8 апреля 2024
Бывший директор медучреждения за решение о назначении его бессрочно на должность предлагал 12 тысяч долларов.
6 лет лишения свободы за подкуп чиновников Черновицкого облсовета: ВАКС объявил приговор экс-директору перинатального центра
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В понедельник, 8 апреля, коллегия судей ВАКС огласила приговор бывшему директору Черновицкого перинатального центра, разоблаченного в апреле 2021 года на попытке подкупа должностных лиц Черновицкого областного совета. Чиновник за решение о назначении его бессрочно на должность предлагал 12 тысяч долларов. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Суд согласился с позицией прокурора САП и признал экс-директора виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По приговору суда лицу назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу суд оставил без изменений меру пресечения, которая была применена к лицу.

Также суд конфисковал в доход государства и предмет неправомерной выгоды, а именно 12 тысяч долларов.

Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС.

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