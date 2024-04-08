В Житомирской области шахеды атаковали объект инфраструктуры: есть угроза загрязнения воздуха

Жителей города Звягель предупредили об угрозе загрязнения воздуха и переводе школ в дистанционный формат обучения.

Фото: mig.com.ua

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В Житомирской области в Звягельской общине в результате атаки РФ в ночь на 8 апреля поврежден объект критической инфраструктуры. Существует прямая угроза загрязнения воздуха. Об этом сообщил городской совет.

Так, местных жителей предупредили об угрозе загрязнения воздуха и переводе школ в дистанционный формат обучения.

«Сегодня ночью россия нанесла удар по объекту инфраструктуры общества... Сейчас существует прямая угроза загрязнения воздуха, поэтому рекомендуется оставаться в помещениях с закрытыми окнами», – отмечают местные власти.

В частности, Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение о дистанционном обучении в заведениях среднего образования.

В заведениях дошкольного образования для родителей, которым не с кем оставить детей, будут работать очередные группы, отметил горсовет.

Власти призвали следить за ситуацией и официальными сообщениями.

В результате российской ночной атаки жертв среди мирного населения в городе, к счастью, нет.

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