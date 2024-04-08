В США у самолета Boeing во время полета отпал капот двигателя, видео

На борту самолета находились 135 пассажиров и шесть членов экипажа.

В США у самолета Boeing 737-800 авиакомпании Southwest Airlines во время полета отпал капот двигателя. Об этом сообщает Федеральное управление гражданской авиации США.

Отмечается, что самолет после почти 30 минут полета был вынужден вернуться в международный аэропорт Денвера, потому что у него в полете взлетел капот двигателя и ударился о закрылок.

Управление объявило о расследовании.

На борту самолета находились 135 пассажиров и шесть членов экипажа. Самолет успел подняться на высоту около 3140 метров, когда несколько пассажиров и бортпроводников услышали, как что-то громко ударило по крылу.

Добавляется, что самолет, выполнявший рейс, был изготовлен в 2015 году. Он является предыдущим поколением Boeing 737 по последней модели Max.

Как ранее сообщалось, Федеральная авиационная администрация США (FAA) издала экстренную директиву о запрете полетов для 171 самолета Boeing 737-9 MAX после серьезного инцидента, произошедшего с авиалайнером авиакомпании Alaska Airlines этой модели 5 января.

Так, во время полета самолета Boeing 737-9 MAX улетела заглушка, предназначенная для аварийной двери (mid cabin door plug), что привело к мгновенной депрессуризации салона. К счастью, через образовавшееся отверстие никто из пассажиров не выбыл из салона.

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