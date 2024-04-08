8 апреля: какой сегодня праздник и главные события

Ежегодно 8 апреля отмечается День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (военных комиссариатов).

Фото: gazetahm.org

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В понедельник, 8 апреля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

8 апреля отмечается Международный день конкурса красоты, День карликового бегемота, Международный день буддизма, Международный день ромов, Международный день фэн-шуй.

В Украине – День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Именно в этот день 1918 года на территории современной Украины были основаны военные комиссариаты. 26 апреля 2018 Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак утвердил план создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Также в Украине отмечают День Горицвета весеннего (Адониса).

Календарь важных событий за 8 апреля:

1904 - Великобритания и Франция подписали соглашение, названное "Сердечным соглашением" (Антантой), закончившее почти тысячелетнюю историю конфликтов между двумя нациями;

1906 - Во Франкфурте зафиксирована первая смерть от болезни Альцгеймера;

1913 - В Пекине начинает работу первый китайский парламент;

1930 - Вышел на киевские экраны кинофильм А. Довженко "Земля";

1939 - Италия аннексирует Албанию. Король Зог отрекается от престола;

1940 - Начало акции НКВД по ликвидации польских военнопленных в Катынском лесу под Смоленском;

1941 - В Красном море итальянской подводной лодкой затапливается британский крейсер "Кейптаун";

1942 - Греческий пароход "Эндерания" разбивается на камнях у берегов Турции, погибло 211 человек;

1943 - В США замораживается рост цен и зарплаты;

1945 - Американские войска обнаруживают склады похищенных нацистами картин и золота в соляных шахтах Мюльгаузена;

1947 - Фиксируется самое большое пятно на Солнце (до 18 миллиардов квадратных километров);

1962 - На референдуме французы одобрили Эвианские соглашения, предоставлявшие независимость Алжиру;

1967 - Греки и турки возобновляют боевые действия вблизи Лимасола, Кипр;

1971 - Состоялся первый Всемирный конгресс цыган в Лондоне, который утвердил цыганский гимн и флаг;

1990 - Над Ивано-Франковским городским советом впервые за советский период подняли украинский национальный флаг;

1990 - Создан благотворительный Международный фонд "Возрождение" (украинское отделение "Фонда Сороса");

1990 - В проливе Скагеррак происходит катастрофа с морским паромом "Скандинавиан стар", который направлялся из Осло в Фредериксхавн. Погибает 170 человек;

1992 - Американский теннисист Артур Эш объявляет о том, что он заражен вирусом СПИДа;

1992 - Сербская община в Боснии провозглашает создание независимой республики;

1997 - Серебряный доллар 1804 года продается в Нью-Йорке за рекордную сумму 1,815 млн долларов;

1999 - Ирак отвергает предложения ООН по продолжению инспекций иракских стратегических объектов;

1999 - Правительство Югославии объявляет о прекращении боевых действий в Косово;

1999 - В ночь с 7 на 8 апреля: незадолго до полуночи авианосец "Теодор Рузвельт" и ракетоносные крейсеры НАТО, базирующиеся в Адриатическом море, выпускают несколько десятков крылатых ракет "Томагавк" по Белграду и другим районам Югославии;

2005 - похороны Папы Римского Иоанна Павла II, ставшие самым массовым церемониальным событием в истории человечества;

2014 - Начало активных боев за Луганский аэропорт;

2014 - Прекращение поддержки операционной системы Windows XP.

Какой сегодня церковный праздник:

В этот день православные христиане чтят память святых апостолов Иродиона, Агава, Асинкрита, Руфа, Флегонта, Ерма и других избранных Спасителем и посланных на проповедь.

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