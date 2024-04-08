8 квітня: яке сьогодні свято та головні події

Щорічно 8 квітня відзначається День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (військових комісаріатів).

Фото: gazetahm.org

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У понеділок, 8 квітня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

8 квітня відзначають Міжнародний день конкурсу краси, День карликового бегемота, Міжнародний день буддизму, Міжнародний день ромів, Міжнародний день фен-шуй.

В Україні - День працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Саме цього дня 1918 року на території сучасної України були засновані військові комісаріати.

26 квітня 2018 року Міністр оборони України генерал армії України Степан Полторак затвердив план створення на базі військових комісаріатів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Також в Україні відзначають День Горицвіту весняного (Адоніса).

Календар важливих подій за 8 квітня:

1904 - Велика Британія і Франція підписали угоду, названу "Сердечною угодою" (Антантою), що закінчила майже тисячолітню історію конфліктів між двома націями;

1906 - У Франкфурті зафіксовано першу смерть від хвороби Альцгеймера;

1913 - У Пекіні починає роботу перший китайський парламент;

1930 - Вийшов на київські екрани кінофільм О. Довженка "Земля";

1939 - Італія анексує Албанію. Король Зог зрікається престолу;

1940 - Початок акції НКВС із ліквідації польських військовополонених у Катинському лісі під Смоленськом;

1941 - У Червоному морі італійським підводним човном затоплюється британський крейсер "Кейптаун";

1942 - Грецький пароплав "Ендеранія" розбивається на камінні біля берегів Туреччини, загинуло 211 осіб;

1943 - У США заморожується зростання цін і зарплати;

1945 - Американські війська виявляють склади викрадених нацистами картин і золота в соляних шахтах Мюльгаузена;

1947 - Фіксується найбільша пляма на Сонці (до 18 мільярдів квадратних кілометрів);

1962 - На референдумі французи схвалили Евіанські угоди, що надавали незалежність Алжиру;

1967 - Греки і турки відновлюють бойові дії поблизу Лімасола, Кіпр;

1971 - Відбувся перший Всесвітній конгрес ромів у Лондоні, який затвердив ромський гімн і прапор;

1990 - Над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор;

1990 - Створено благодійний Міжнародний фонд "Відродження" (українське відділення "Фонду Сороса");

1990 - У протоці Скагеррак сталася катастрофа з морським поромом "Скандинавіан стар", що прямував з Осло до Фредеріксгавна. Гине 170 осіб;

1992 - Американський тенісист Артур Еш оголошує про те, що він заражений вірусом СНІДу;

1992 - Сербська громада в Боснії проголошує створення незалежної республіки;

1997 - Срібний долар 1804 року продається в Нью-Йорку за рекордну суму 1,815 млн доларів;

1999 - Ірак відкидає пропозиції ООН щодо продовження інспекцій іракських стратегічних об'єктів;

1999 - Уряд Югославії оголошує про припинення бойових дій у Косово;

1999 - У ніч із 7 на 8 квітня: незадовго до опівночі авіаносець "Теодор Рузвельт" і ракетоносні крейсери НАТО, що базуються в Адріатичному морі, випускають кілька десятків крилатих ракет "Томагавк" по Белграду та інших районах Югославії;

2005 - похорон Папи Римського Івана Павла II, що став наймасовішою церемоніальною подією в історії людства;

2014 - Початок активних боїв за Луганський аеропорт;

2014 - Припинення підтримки операційної системи Windows XP.

Яке сьогодні церковне свято:

Цього дня православні християни вшановують пам’ять святих апостолів Іродіона, Агава, Асінкрита, Руфа, Флегонта, Єрма та інших, обраних Спасителем і посланих на проповідь.

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