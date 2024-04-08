Розстріл українських військовополонених у Кринках: омбудсмен негайно звернувся до ООН та Червоного Хреста

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином.

У неділю, 7 квітня, стало відомо, що російські окупанти розстріляли беззбройних українських військових у Кринках на Херсонщині.

Убивство військовополонених є зухвалим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що такі випадки непоодинокі та є «системною практикою підступного ворога».

Лубінець повідомив, що негайно звернувся з офіційними листами до ООН та Міжнародного комітету Червоного хреста, аби організації задокументували цей факт.

За його словами, це має стати доказової базою для трибуналу над злочинцями.

«Світова спільнота має дати рф чіткий сигнал - сліди воєнних злочинів не вдасться приховати. Воєнні злочини не мають строку давнини. І на лаві підсудних опиняться ті, хто їх скоїв, і ті, хто віддавав злочинні накази», - наголосив омбудсмен.

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