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У частині Харківської області планують оголосити примусову евакуацію, — в ОДА розповіли деталі

10:39, 8 квітня 2024
Обговорюється можливість евакуації з тих населених пунктів, які постійно перебувають під російськими обстрілами.
У частині Харківської області планують оголосити примусову евакуацію, — в ОДА розповіли деталі
Фото: kharkivoda.gov.ua
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У Харківській області розглядають можливість примусової евакуації з північної частини регіону. Про це заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

За його словами, обговорюється можливість евакуації з тих населених пунктів, які постійно перебувають під російськими обстрілами. Мова йде про Харківський та Богодухівський райони - так званий Золочівський напрямок.

Очільник військової адміністрації зазначив, що загарбники продовжують масовано бити по містах та селищах, тероризуючи людей та вражаючи енергетичну інфраструктуру. У Харкові діють планові відключення світла, однак загрози масштабного відключення наразі немає.

«Спостерігаємо зміну тактики ворожих обстрілів: системно вдень і вночі завдаються повторні удари по одній локації. Із огляду на ситуацію, просимо жителів Харкова та області бути максимально обережними під час повітряної тривоги, і в разі її оголошення обов’язково бути в безпечних місцях», - закликав Синєгубов.

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