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Здатність спікера Джонсона виконати свою обіцянку щодо України не дасть підстав для його усунення, — конгресмен

08:17, 8 квітня 2024
Спікер Палати представників Майк Джонсон пообіцяв взятися за допомогу Україні, коли Конгрес повернеться до роботи після канікул.
Здатність спікера Джонсона виконати свою обіцянку щодо України не дасть підстав для його усунення, — конгресмен
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Член Конгресу США від Демократичної партії Адам Сміт переконаний, що спікер Палати представників Майк Джонсон виконає свою обіцянку «не покидати Україну». Про це повідомляє The Hill.

За його словами, здатність Джонсона виконати цю обіцянку не дасть демократам підстав для його усунення.

The Hill нагадує, що Джонсон пообіцяв взятися за допомогу Україні, коли Конгрес повернеться до роботи після канікул, «хоча внутрішня політика його партії робить це складною пропозицією». При цьому деякі демократи висунули допомогу Україні як умову для того, щоб врятувати Джонсона від звільнення з поста спікера.

«Так, негаразди в Палаті представників погано впливають на країну в різних аспектах, і звільнення спікера було б великою, великою помилкою. ... Я деякий час працював зі спікером Джонсоном, він був у Комітеті зі збройних сил, коли я був головою. Він порядна, розумна людина, у мене з ним хороші робочі стосунки», - зазначив Сміт.

Він також додав, що він вірить, що Джонсон «дотримає свого слова, і якщо він це зробить, то я не бачу жодної причини, чому демократи хотіли б усунути його з посади спікера».

Раніше ми писали, що у Конгресі США можуть відкласти на кілька тижнів голосування законопроєкту про допомогу Україні.

Натомість у Білому домі заявили, що Майку Джонсону необхідно винести на голосування законопроєкт з підтримкою України, Ізраїлю й Тайваню, затверджений Сенатом – замість внесення інших пропозицій. 

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