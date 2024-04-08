Способность спикера Джонсона выполнить свое обещание по Украине не даст оснований для его устранения, — конгрессмен

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон пообещал приступить к помощи Украины, когда Конгресс вернется к работе после каникул.

Член Конгресса США от Демократической партии Адам Смит убежден, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон выполнит свое обещание «не покидать Украину». Об этом сообщает The Hill.

По его словам, способность Джонсона выполнить это обещание не даст демократам поводов для его устранения.

The Hill напоминает, что Джонсон пообещал приступить к помощи Украины, когда Конгресс вернется к работе после каникул, «хотя внутренняя политика его партии делает это сложным предложением». При этом некоторые демократы выдвинули помощь Украине как условие для того, чтобы спасти Джонсона от увольнения с поста спикера.

«Да, проблемы в Палате представителей плохо влияют на страну в разных аспектах, и увольнение спикера было бы большой, большой ошибкой. …Я некоторое время работал со спикером Джонсоном, он был в Комитете по вооруженным силам, когда я был председателем. Он порядочный, умный человек, у меня с ним хорошие рабочие отношения», – отметил Смит.

Он также добавил, что он верит, что Джонсон «сдержит свое слово, и если он это сделает, то я не вижу никакой причины, почему демократы хотели бы отстранить его от должности спикера».

Ранее сообщалось, что в Конгрессе США могут отложить на несколько недель голосование законопроекта о помощи Украине.

В Белом доме заявили, что Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом – вместо внесения других предложений.

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