В Киеве водитель автомобиля Mercedes хотел избежать общения с патрульными и влетел в киоск

Полицейские выяснили, что водитель не имел права вождения.

В Киеве ночью во время патрулирования патрульные заметили автомобиль Mercedes, водитель которого нарушил ПДД. Инспекторы попытались остановить это транспортное средство, однако водитель попытался избежать общения с полицейскими, не справился с управлением и совершил ДТП.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Киева.

Как отмечают правоохранители, у водителя обнаружили признаки алкогольного опьянения, но мужчина от прохождения осмотра в установленном законом порядке категорически отказался.

Кроме того, во время проверки документов гражданина полицейские выяснили, что он не имеет права управления и уже привлекался к ответственности за это правонарушение в течение года.

В конце концов патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и протокол по ч. 5 ст. 126 (Повторное в течение года управление транспортным средством лицом, не имеющим такого права) КУоАП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.