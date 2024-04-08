У Києві водій автомобіля Mercedes хотів уникнути спілкування з патрульними і влетів у кіоск

Поліцейські з’ясували, що водій не мав права керування.

У Києві вночі під час патрулювання патрульні помітили автомобіль Mercedes, водій якого порушив ПДР. Інспектори спробували зупинити цей транспортний засіб, однак керманич спробував уникнути спілкування з поліцейськими, не впорався з керуванням та скоїв ДТП.

Про це повідомили у Патрульній поліції Києва.

Як зазначають правоохоронці, у водія виявили ознаки алкогольного спʼяніння, але чоловік від проходження огляду у встановленому законом порядку категорично відмовився.

Окрім того, під час перевірки документів громадянина, поліцейські зʼясували, що він не має права керування та вже притягався до відповідальності за це правопорушення протягом року.

Зрештою, патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння), протокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та протокол за ч. 5 ст. 126 (Повторне протягом року керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.

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