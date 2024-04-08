В части Харьковской области планируется объявить принудительную эвакуацию, — в ОГА рассказали детали

Обсуждается возможность эвакуации из населенных пунктов, которые постоянно находятся под российскими обстрелами.

Фото: kharkivoda.gov.ua

В Харьковской области рассматривается возможность принудительной эвакуации из северной части региона. Об этом заявил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в эфире телемарафона.

По его словам, обсуждается возможность эвакуации из населенных пунктов, которые постоянно находятся под российскими обстрелами. Речь идет о Харьковском и Богодуховском районах – так называемом Золочевском направлении.

Глава военной администрации отметил, что захватчики продолжают массированно избивать по городам и поселкам, терроризируя людей и поражая энергетическую инфраструктуру. В Харькове действуют плановые отключения света, однако угрозы масштабного отключения пока нет.

«Наблюдаем изменение тактики вражеских обстрелов: системно день и ночь наносятся повторные удары по одной локации. Учитывая ситуацию, просим жителей Харькова и области быть максимально осторожными во время воздушной тревоги и в случае ее объявления обязательно быть в безопасных местах», - призвал Синегубов.

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