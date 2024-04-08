Расстрел украинских военнопленных в Крынках: омбудсмен немедленно обратился к ООН и Красному Кресту

Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением.

В воскресенье, 7 апреля, стало известно, что российские оккупанты расстреляли безоружных украинских военных в Крынках Херсонской области.

Убийство военнопленных является дерзким нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными и тяжким международным преступлением. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что такие случаи не единичны и являются «системной практикой коварного врага».

Лубинец сообщил, что немедленно обратился с официальными письмами ООН и Международному комитету Красного креста, чтобы организации задокументировали этот факт.

По его словам, это должно стать доказательной базой для трибунала над преступниками.

«Мировое сообщество должно дать рф четкий сигнал – следы военных преступлений не удастся скрыть. Военные преступления не имеют срока давности. И на скамье подсудимых окажутся те, кто совершил их, и те, кто отдавал преступные приказы», - подчеркнул омбудсмен.

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