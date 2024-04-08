Повне сонячне затемнення 8 квітня: де можна побачити

Коли можна буде спостерігати повне сонячне затемнення 8 квітня та чи буде його видно в Україні.

У понеділок, 8 квітня, на Землю чекає чергове сонячне затемнення. Явище зможе спостерігати лише частина населення нашої планети, проте воно матиме вплив на усіх її мешканців.

Повне сонячне затемнення розпочнеться о 18:42 за київським часом (15:42 GMT) і закінчиться о 23:52 за Києвом (20:52 GMT). Пік затемнення припаде на 21:17 за Києвом (18:17 GMT).

Місяць ідеально закриє Сонце та кине свою тінь на Землю, практично перетворюючи день на ніч. Повне сонячне затемнення буде видно протягом 4 хвилин.

Згідно з даними NASA, у США шлях повного затемнення почнеться в Техасі і пройде через Оклахому, Арканзас, Міссурі, Іллінойс, Кентуккі, Індіану, Огайо, Пенсильванію, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гемпшир і Мен. Невеликі частини Теннессі та Мічигану також відчують повне сонячне затемнення,

Канада та Мексика також зануриться в темряву.

Воно також зачепить частину Великої Британії, Ірландію, Ісландію та Португалію.

В Україні сонячного затемнення видно не буде, але за ним можна спостерігати під час прямої трансляції на YouTube-каналі NASA.

Затемнення стане видовищним астрономічним явищем, коли Місяць повністю закриє Сонце від погляду з Землі, викликавши повну темряву вдень у тих місцях, де буде спостерігатися повна фаза затемнення. Це явище дозволяє спостерігачам побачити корону Сонця – зовнішню атмосферу, яка зазвичай невидима через яскраве світло Сонця. Крім цього, у момент затемнення спостерігачі зможуть побачити на небосхилі комету 12P/Понса-Брукса.

Згідно з останніми дослідженнями, повне сонячне затемнення може мати сильний вплив на психіку людини, зокрема викликати почуття благоговіння, смирення та єдності з іншими людьми. Про це повідомляє ВВС.

«Люди можуть бути більш дружніми – їм може задатися, що вони мають тісніші соціальні зв’язки з іншими – і відчувають себе більш пов’язаними зі своєю спільнотою», – розповів Шон Голді, психолог з Університету Джона Гопкінса, який досліджував психологічні наслідки затемнення 2017 року.

У наступні 10 років сонячні затемнення варто очікувати в такі дати:

12 серпня 2026;

2 серпня 2027;

22 липня 2028;

25 листопада 2030;

30 березня 2033;

20 березня 2034.

Раніше ми писали, що у Нью-Йорку ув’язнені через суд хочуть отримати право спостерігати за сонячним затемненням.

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