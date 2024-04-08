Полное солнечное затмение 8 апреля: где можно увидеть

Когда можно будет наблюдать полное солнечное затмение 8 апреля и будет ли его видно в Украине.

В понедельник, 8 апреля, Землю ждет очередное солнечное затмение. Явление сможет наблюдать только часть населения нашей планеты, однако оно повлияет на всех ее жителей.

Полное солнечное затмение начнется в 18:42 по Киеву (15:42 GMT) и закончится в 23:52 по Киеву (20:52 GMT). Пик затемнения придётся на 21:17 по Киеву (18:17 GMT).

Луна идеально закроет Солнце и бросит свою тень на Землю, практически превращая день в ночь. Полное солнечное затмение будет видно в течение 4 минут.

Согласно данным NASA, в США путь полного затемнения начнется в Техасе и пройдет через Оклахому, Арканзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Индиану, Огайо, Пенсильванию, Нью-Йорк, Вермонт, Нью-Гэмпшир и Мэн. Небольшие части Теннесси и Мичигана также ощутят полное солнечное затмение,

Канада и Мексика также погрузятся во тьму.

Оно также затронет часть Великобритании, Ирландию, Исландию и Португалию.

В Украине солнечного затмения не будет видно, но за ним можно наблюдать во время прямой трансляции на YouTube-канале NASA.

Затемнение станет зрелищным астрономическим явлением, когда Луна полностью закроет Солнце от взгляда с Земли, вызвав полную тьму днем в тех местах, где будет наблюдаться полная фаза затемнения. Это явление позволяет наблюдателям увидеть корону Солнца – внешнюю атмосферу, которая обычно невидима из-за яркого света Солнца. Кроме этого, в момент затемнения наблюдатели смогут увидеть на небосводе комету 12P/Понса-Брукса.

Согласно последним исследованиям, полное солнечное затмение может оказать сильное влияние на психику человека, в частности вызвать чувство благоговения, смирения и единства с другими людьми. Об этом сообщает ВВС.

«Люди могут быть более дружественными – им может задаться, что у них более тесные социальные связи с другими – и чувствуют себя более связанными со своим сообществом», – рассказал Шон Голди, психолог из Университета Джона Гопкинса, исследовавший психологические последствия затмения 2017 год.

В последующие 10 лет солнечные затмения следует ожидать в следующие даты:

12 августа 2026 года;

2 августа 2027 года;

22 июля 2028 года;

25 ноября 2030 года;

30 марта 2033 года;

20 марта 2034 года.

Ранее мы писали, что в Нью-Йорке заключенные через суд хотят получить право наблюдать за солнечным затмением.

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