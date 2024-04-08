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В Сумской области задержали экс-регионала, который наводил российские авиабомбы

11:51, 8 апреля 2024
После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.
В Сумской области задержали экс-регионала, который наводил российские авиабомбы
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Служба безопасности Украины сообщила, что задержала российского агента, который приводил управляемые авиабомбы по новым линиям обороны на границе Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время разведывательной вылазки злоумышленник пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар.

В ходе задержания у злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной цели.

СБУ удалось сорвать попытку российской спецслужбы получить агентурный «отчет» и использовать его для подготовки воздушных атак.

По данным следствия, задержанным оказался бывший местный функционер запрещенной партии регионов.

После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

«Во внимание» российской спецслужбы экс-регионал попал через собственные сообщения в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим. Для выполнения враждебных задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты, отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

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