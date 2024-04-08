В Сумской области задержали экс-регионала, который наводил российские авиабомбы

После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала российского агента, который приводил управляемые авиабомбы по новым линиям обороны на границе Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во время разведывательной вылазки злоумышленник пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар.

В ходе задержания у злоумышленника изъят мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной цели.

СБУ удалось сорвать попытку российской спецслужбы получить агентурный «отчет» и использовать его для подготовки воздушных атак.

По данным следствия, задержанным оказался бывший местный функционер запрещенной партии регионов.

После деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

«Во внимание» российской спецслужбы экс-регионал попал через собственные сообщения в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим. Для выполнения враждебных задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты, отмечают в СБУ.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.