На Сумщині затримали ексрегіонала, який наводив російські авіабомби

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

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Служба безпеки України повідомила, що затримала російського агента, який наводив керовані авіабомби по нових лініях оборони на прикордонні Сумської області. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Під час розвідувальної вилазки зловмисник намагався встановити точні координати військового об’єкта ЗСУ, щоб скоригувати по ньому ворожий авіаудар.

У ході затримання у зловмисника вилучено мобільний телефон, з якого він намагався відправити агресору фото та геолокацію потенційної «цілі».

СБУ вдалося зірвала спробу російської спецслужби отримати агентурний «звіт» та використати його для підготовки повітряних атак.

За даними слідства, затриманим виявився колишній місцевий «функціонер» забороненої партії регіонів.

Після деокупації Сумщини він був дистанційно завербований кадровим співробітником фсб для проведення розвідувально-підривної діяльності на території області.

«До уваги» російської спецслужби ексрегіонал потрапив через власні дописи в одному з месенджерів, в якому вихваляв кремлівський режим. Для виконання ворожих завдань агент виходив на місцевість, де приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні координати, зазначають у СБУ.

На підставі зібраних доказів затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

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