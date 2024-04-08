Обов'язки орендаря житла: що треба знати

Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

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Міністерство юстиції України нагадало обов'язки орендаря житла. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Серед них:

- Перевірити належний стан житла.

Якщо орендар у момент передання житла в його володіння не переконається в його належному стані, житло вважається таким, що передане в належному стані.

- Використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

- Своєчасно вносити плату за оренду (найм) житла.

- Своєчасно та самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму (оренди).

- Попередити орендодавця про розірвання договору найму житла за три місяці або в інші строки встановлені договором.

- Не перешкоджати навмисно орендодавцю проводити перевірку житла.

- Повідомляти орендодавця про виявлені недоліки житлового приміщення.

- Орендар зобов'язаний усунути погіршення житла, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення житла орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

- Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

- Здійснювати поточний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не становлено договором найму житла.

- Не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди орендодавця.

- Договір найму може містити й інші обов'язки орендаря, наприклад, заборону на куріння, утримання домашніх тварин, умови проведення перевірки житла орендодавцем тощо.

Важливо ретельно вивчати договір найму житла перед його підписанням з кількох причин:

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Розуміння своїх прав та обов'язків є невід'ємною частиною свідомого суспільства.

В разі необхідності, перед підписанням договору проконсультуйтеся з юристом, який допоможе вам його зрозуміти та внести необхідні зміни. Не соромтеся ставити запитання орендодавцю щодо будь-яких незрозумілих вам пунктів договору. Записуйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі, щоб уникнути розбіжностей у майбутньому.

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