Практика судів
  1. В Україні

Обов'язки орендаря житла: що треба знати

11:33, 8 квітня 2024
Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.
Обов'язки орендаря житла: що треба знати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції України нагадало обов'язки орендаря житла. Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Серед них:

- Перевірити належний стан житла.

Якщо орендар у момент передання житла в його володіння не переконається в його належному стані, житло вважається таким, що передане в належному стані.

- Використовувати житло лише для проживання у ньому, забезпечувати збереження житла та підтримувати його в належному стані.

- Своєчасно вносити плату за оренду (найм) житла.

- Своєчасно та самостійно вносити плату за комунальні послуги, якщо інше не встановлено договором найму (оренди).

- Попередити орендодавця про розірвання договору найму житла за три місяці або в інші строки встановлені договором.

- Не перешкоджати навмисно орендодавцю проводити перевірку житла.

- Повідомляти орендодавця про виявлені недоліки житлового приміщення.

- Орендар зобов'язаний усунути погіршення житла, які сталися з його вини.

У разі неможливості відновлення житла орендодавець має право вимагати відшкодування завданих йому збитків.

- Орендар несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним.

- Здійснювати поточний ремонт житла, переданого у найм, якщо інше не становлено договором найму житла.

- Не провадити перевлаштування та реконструкцію житла без згоди орендодавця.

- Договір найму може містити й інші обов'язки орендаря, наприклад, заборону на куріння, утримання домашніх тварин, умови проведення перевірки житла орендодавцем тощо.

Важливо ретельно вивчати договір найму житла перед його підписанням з кількох причин:

  1. Захист ваших прав
  2. Уникнення непорозумінь
  3. Індивідуальний підхід
  4. Додаткові гарантії
  5. Юридична безпека

Розуміння своїх прав та обов'язків є невід'ємною частиною свідомого суспільства.

В разі необхідності, перед підписанням договору проконсультуйтеся з юристом, який допоможе вам його зрозуміти та внести необхідні зміни. Не соромтеся ставити запитання орендодавцю щодо будь-яких незрозумілих вам пунктів договору. Записуйте всі домовленості з орендодавцем у письмовій формі, щоб уникнути розбіжностей у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство

Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Мобілізовані адвокати не мають права одночасно здійснювати адвокатську діяльність – НААУ

У НААУ застерегли щодо наслідків поєднання військової служби і адвокатської діяльності – вважають, що надання мобілізованими адвокатами правничої допомоги може призвести до низки проблем.

Чим відома екс-директорка Львівського НДІСЕ Оксана Куманська-Нор, яка одночасно претендує на голову ДСА, посади судді ВАКС та апеляційного суду

Кум у заступниках, незаконні звільнення та сумнівні закупівлі: екс-директорка Львівського інституту судових експертиз Оксана Куманська-Нор, стосовно якої є низка судових рішень, претендує на голову ДСА, посади судді ВАКС та апеляційного суду, повідомляють ЗМІ.

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Ідею затримувати до трьох діб порушників закону про мобілізацію розкритикували в ГНЕУ Верховної Ради

Осіб, які порушили правила військового обліку, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «в необхідних випадках» пропонується затримувати на строк до трьох діб.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова