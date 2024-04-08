Обрано голову Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області

Суд очолила Алла Русіна.

У Новоукраїнському районному суді Кіровоградської області обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, 4 квітня відбулися збори суддів Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області обрано суддю Аллу Русіну з 4 квітня 2024 року строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області.

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