Практика судів
  1. Суд інфо

Обрано голову Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області

12:45, 8 квітня 2024
Суд очолила Алла Русіна.
Обрано голову Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Новоукраїнському районному суді Кіровоградської області обрали голову суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

Так, 4 квітня відбулися збори суддів Новоукраїнського районного суду Кіровоградської  області, на порядок денний яких були винесені питання щодо обрання голови суду.

За результатами таємного голосування, більшістю від кількості суддів суду головою Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області обрано суддю Аллу Русіну з 4 квітня 2024 року строком на три роки.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Також обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області.

Крім того, обрано голову Іванівського районного суду Одеської області.

А ще обрали голову Роздільнянського райсуду Одеської області. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
План Ukraine Facility на 50 млрд євро «гроші в обмін на реформи» від ЄС передбачає можливість зупинити платежі чи вимагати повернення коштів, якщо Україна допустить корупцію або шахрайство

Регламент щодо введення фінансового інструменту Ukraine Facility передбачає право Єврокомісії зменшувати підтримку і відшкодовувати будь-яку суму, або вимагати дострокового повернення позики, у випадках серйозних порушень, шахрайства, корупції чи конфлікту інтересів, що впливають на фінансові інтереси ЄС, які не були виправлені Україною.

Мобілізовані адвокати не мають права одночасно здійснювати адвокатську діяльність – НААУ

У НААУ застерегли щодо наслідків поєднання військової служби і адвокатської діяльності – вважають, що надання мобілізованими адвокатами правничої допомоги може призвести до низки проблем.

Чим відома екс-директорка Львівського НДІСЕ Оксана Куманська-Нор, яка одночасно претендує на голову ДСА, посади судді ВАКС та апеляційного суду

Кум у заступниках, незаконні звільнення та сумнівні закупівлі: екс-директорка Львівського інституту судових експертиз Оксана Куманська-Нор, стосовно якої є низка судових рішень, претендує на голову ДСА, посади судді ВАКС та апеляційного суду, повідомляють ЗМІ.

Командир підрозділу отримав від волонтерів вантажівку, однак разом з нею отримав і проблеми через те, що не поставив автомобіль на облік

Суд визнав, що у офіцера не було іншої можливості виконати завдання командування.

Ідею затримувати до трьох діб порушників закону про мобілізацію розкритикували в ГНЕУ Верховної Ради

Осіб, які порушили правила військового обліку, закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «в необхідних випадках» пропонується затримувати на строк до трьох діб.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова