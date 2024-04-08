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Избран председатель Новоукраинского районного суда Кировоградской области

12:45, 8 апреля 2024
Суд возглавила Алла Русина.
Избран председатель Новоукраинского районного суда Кировоградской области
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В Новоукраинском районном суде Кировоградской области избрали председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

Так, 4 апреля состоялось собрание судей Новоукраинского районного суда Кировоградской области, на повестку дня которого были вынесены вопросы об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования, большинством от количества судей суда председателем Новоукраинского районного суда Кировоградской области избрана судья Алла Русина с 4 апреля 2024 года сроком на три года.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Также избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Кроме того, избран председатель Ивановского районного суда Одесской области.

А еще избрали главу Раздельнянского районного суда Одесской области.

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