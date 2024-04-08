На Житомирщині шахеди атакували об'єкт інфраструктури: є загроза забруднення повітря

Мешканців міста Звягель попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

Фото: mig.com.ua

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На Житомирщині у Звягельській громаді внаслідок атаки рф в ніч на 8 квітня пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури. Існує пряма загроза забруднення повітря. Про це повідомила міська рада.

Так, місцевих мешканців попередили про загрозу забруднення повітря та переведення шкіл у дистанційний формат навчання.

«Сьогодні вночі росія нанесла удар по обʼєкту інфраструктури громади... Наразі існує пряма загроза забруднення повітря, тому рекомендовано залишатися в приміщеннях із закритими вікнами», – зазначає місцева влада.

Зокрема, Комісія з техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо дистанційного навчання у закладах середньої освіти.

У закладах дошкільної освіти для батьків, яким немає з ким залишити дітей, будуть працювати чергові групи, зазначила міськрада.

Влада закликала слідкувати за ситуацією та за офіційними повідомленнями.

Внаслідок російської нічної атаки жертв серед мирного населення у місті, на щастя, немає.

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