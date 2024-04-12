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Безпілотник ударив по «Газпрому» у Бєлгороді: внаслідок вибуху двоє постраждалих

13:57, 12 квітня 2024
Безпілотник врізався в будівлю «Газпрома» в Бєлгороді, пошкодивши фасад будівлі.
Безпілотник ударив по «Газпрому» у Бєлгороді: внаслідок вибуху двоє постраждалих
Джерело фото: meduzalive
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У Бєлгороді на території російської федерації безпілотник врізався у будівлю адміністративної установи «Газпрому». Про це повідомляє місцевий губернатор та росЗМІ.

За інформацією губернатора, Бєлгород став об'єктом атаки з боку Збройних Сил України за допомогою безпілотника літакового типу. Безпілотник потрапив у адміністративну будівлю гіганта енергетичної сфери. В результаті вибуху постраждали двоє людей, яких госпіталізували з осколковими пораненнями.

Одна з потерпілих отримала поранення нижньої кінцівки, а інша − верхньої та нижньої кінцівок. Пошкоджено також фасад будівлі. Наразі на місці події працюють оперативні служби.

За даними «Медузи», інцидент стався у 5-му Заводському провулку, де розташована будівля «Газпрому».

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