Беспилотник ударил по «Газпрому» в Белгороде: в результате взрыва двое пострадавших

Беспилотник врезался в здание «Газпрома» в Белгороде, повредив фасад здания.

Источник фото: meduzalive

В Белгороде на территории российской федерации беспилотник врезался в здание административного учреждения "Газпрома". Об этом сообщает местный губернатор и росСМИ.

По информации губернатора, Белгород стал объектом атаки со стороны Вооруженных Сил Украины с помощью беспилотника самолетного типа. Беспилотник попал в административное здание гиганта энергетической сферы. В результате взрыва пострадали два человека, которых госпитализировали с осколочными ранениями.

Одна из пострадавших получила ранения нижней конечности, а другая - верхней и нижней конечностей. Поврежден также фасад здания. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

По данным "Медузы", инцидент произошел в 5-м Заводском переулке, где находится здание "Газпрома".

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