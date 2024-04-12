Мужчины, получающие второе высшее образование, сохраняют право на отсрочку до конца учебного года

Аспиранты получат отсрочку от мобилизации, а получающие второе высшее образование – нет.

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В законе о мобилизации было учтено предложение о праве на отсрочку от мобилизации аспирантам, но второе высшее образование не будет основанием для отсрочки.

Напомним, по действующему закону о мобилизации право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования.

При принятии закона о мобилизации 10449 было учтено предложение народных депутатов предоставить аспирантам, обучающимся как по бюджетной, так и по контрактной форме обучения, право на отсрочку от мобилизации.

Так, 11 апреля Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета», предусматривающий, что призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат следующие категории соискателей и работников образования:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной форме получения образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной в части второй статьи 10 Закона Украины «О образование», а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру;

а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру; научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень, и педагогические работники заведений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

В ч. 2 ст. 10 Закона об образовании определена следующая последовательность:

базовое среднее образование;

профильное среднее образование;

первый (начальный) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

второй (базовый) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

третий (высший) уровень профессионального (профессионально-технического) образования;

профессиональное высшее образование;

начальный уровень (краткий цикл) высшего образования;

первый (бакалаврский) уровень высшего образования;

второй (магистерский) уровень высшего образования;

третий (образовательно-научный/образовательно-творческий) уровень высшего образования.

Следовательно, отсрочку будут иметь только те студенты, которые получают последовательное образование, то есть первое высшее образование сразу после окончания колледжа или школы. Для получения второго высшего образования того же уровня отсрочка больше предоставляться не будет. Ранее, объясняя понятие последовательного образования, член Комитета ВР по нацбезопасности Федор Вениславский отметил, что иногда мужчины призывного возраста поступают на более низкий образовательный уровень, чем имели (например, на профессионально-техническое образование при имеющейся высшей) и другую специальность.

Переходные положения закона о мобилизации 10449 предусматривают, что граждане Украины, которые учатся в учебных заведениях и имели право на отсрочку на время обучения, в случае утраты этого права в соответствии со статьей 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» сохраняют такое право до завершения текущего учебного года.

Также определено, что учебные заведения независимо от подчинения и формы собственности ежегодно в сроки и в порядке, установленные КМУ, обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан, подлежащих взятию на военный учет призывников. Руководители учебных заведений способствуют прибытию граждан в ТЦК (сборных пунктов) путем принятия соответствующих мер.

Также определено, что отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы предоставляется призывникам, обучающимся в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, высшего духовного образования по дневной или дуальной форме получения образования, в интернатуре или докторантуре указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста). Призывники, которым предоставлена отсрочка от направления для прохождения базовой военной службы, в связи с обучением в учебных заведениях или по семейным обстоятельствам обязаны ежегодно до 1 октября подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК поддержки документы, подтверждающие их право на отсрочку .

Автор: Наталя Мамченко

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