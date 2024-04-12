Чоловіки, що здобувають другу вищу освіту, зберігають право на відстрочку до кінця навчального року

Аспіранти отримають відстрочку від мобілізації, а ті, хто отримує другу вищу освіту – ні.

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У законі про мобілізацію була врахована пропозиція щодо права на відстрочку від мобілізації аспірантам, але друга вища освіта не буде підставою для відстрочки.

Нагадаємо, за поки чинним законом про мобілізацію право на відстрочку мають здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти.

Під час прийняття закону про мобілізацію 10449 була врахована пропозиція народних депутатів надати аспірантам, які навчаються як за бюджетною, так і за контрактною формою навчання, право на відстрочку від мобілізації.

Так, 11 квітня Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку», який передбачає, що призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають наступні категорії здобувачів та працівників освіти:

здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий рівень освіти у послідовності, визначеній у частині другій статті 10 Закону України «Про освіту», а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури;

а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури; наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають науковий ступінь, і педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови що вони працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

У ч. 2 ст. 10 Закону про освіту визначена така послідовність:

базова середня освіта;

профільна середня освіта;

перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти;

фахова передвища освіта;

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти;

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти;

другий (магістерський) рівень вищої освіти;

третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень вищої освіти.

Отже, відстрочку матимуть лише ті студенти, які здобувають послідовну освіту, тобто, першу вищу освіту одразу після закінчення коледжу або школи. Для здобуття другої вищої освіти того ж самого рівня відстрочка більше надаватися не буде. Раніше, пояснюючи поняття послідовної освіти, член Комітету ВР з нацбезпеки Федір Веніславський зазначив, що іноді чоловіки призовного віку вступають на нижчій освітній рівень, ніж мали (наприклад, на професійно-технічну освіту при наявній вищої), та на іншу спеціальність.

Перехідні положення закону про мобілізацію 10449 передбачають, що громадяни України, які навчаються у закладах освіти та мали право на відстрочку на час навчання, у разі втрати цього права відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зберігають таке право до завершення поточного навчального року.

Також визначено, що заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені КМУ, зобов’язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян, які підлягають взяттю на військовий облік призовників. Керівники закладів освіти сприяють прибуттю громадян до ТЦК (збірних пунктів) шляхом вжиття відповідних заходів.

Також визначено, що відстрочка від направлення для проходження базової військової служби надається призовникам, які навчаються у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, вищої духовної освіти за денною або дуальною формою здобуття освіти, в інтернатурі або докторантурі (зазначена відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку). Призовники, яким надано відстрочку від направлення для проходження базової військової служби, у зв’язку з навчанням у закладах освіти або через сімейні обставини зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у відповідні районні (міські) ТЦК підтримки документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Автор: Наталя Мамченко

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