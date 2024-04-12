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Уряд виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах

17:45, 12 квітня 2024
Вісім областей України отримають від 150 до 500 млн гривень на будівництво укриттів у школах.
Уряд виділив 2,5 млрд гривень на будівництво укриттів у школах
Джерело фото: nus.org.ua
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Кабінет Міністрів України вніс зміни до субвенції з держбюджету на покращення умов у закладах середньої освіти. Згідно з цими змінами, у 2024 році регіони отримають 2,5 мільярда гривень для будівництва укриттів у школах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Особлива увага буде приділятися областям, що знаходяться у зоні бойових дій. Зокрема, виділено такі кошти на покращення безпеки у шкільних закладах:

  • Харківська область — 500 млн гривень;
  • Дніпропетровська область — 500 млн гривень;
  • Запорізька область — 500 млн гривень;
  • Миколаївська область — 200 млн гривень;
  • Херсонська область — 200 млн гривень;
  • Одеська область — 150 млн гривень;
  • Сумська область — 150 млн гривень;
  • Чернігівська область — 150 млн гривень.

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