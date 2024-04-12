Обіцяв саботувати судові засідання за 9 тисяч доларів - судитимуть посадовця

Отримавши ці гроші, посадовець обіцяв не вживати належних заходів під час слухання справи у суді та не з’являтися на судові засідання.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно виконувача обов’язків заступника голови правління - начальника відділу юридично-правового супроводу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Під час досудового розслідування було встановлено, що обвинувачений, керуючися своїми інтересами як адвокат, подав до суду три позови на стягнення шкоди на суму понад 900 тисяч гривень в інтересах ДІФКУ. Ці позови стосувалися незаконних звільнень працівників, призначення яких визнано судом незаконним.

Під час судового розгляду керівник юрвідділу пропонував представнику відповідача 9 тисяч доларів США для того, щоб не захищати інтереси ДІФКУ у суді та не з’являтися на судові засідання. Після отримання частини коштів посадовця затримали за порушення законодавства.

Наразі обвинувальний акт відносно фігуранта передано до суду для розгляду по суті. Як передбачено статтею 368 Кримінального кодексу України, за цим злочином може бути призначено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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