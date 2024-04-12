Обещал саботировать судебные заседания за 9 тысяч долларов - будут судить чиновника

Получив эти деньги, чиновник обещал не принимать надлежащих мер во время слушания дела в суде и не появляться на судебные заседания.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности заместителя председателя правления - начальника отдела юридически-правового сопровождения Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Во время досудебного расследования было установлено, что обвиняемый, руководствуясь своими интересами как адвокат, подал в суд три иска на взыскание ущерба на сумму более 900 тысяч гривен в интересах ГИФКУ. Эти иски касались незаконных увольнений работников, назначение которых признано судом незаконным.

Во время судебного разбирательства руководитель юротдела предлагал представителю ответчика 9 тысяч долларов США для того, чтобы не защищать интересы ГИФКУ в суде и не появляться на судебные заседания. После получения части средств чиновника задержали за нарушение законодательства.

Сейчас обвинительный акт в отношении фигуранта передан в суд для рассмотрения по существу. Как предусмотрено статьей 368 Уголовного кодекса Украины, по этому преступлению может быть назначено до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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