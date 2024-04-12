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С 1 мая будут действовать новые правила регистрации доменов: перечень изменений

13:03, 12 апреля 2024
С 1 мая 2024 года пять географических доменов переходят на украинский.
С 1 мая будут действовать новые правила регистрации доменов: перечень изменений
Источник фото: dev.ua
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С целью согласования доменного пространства Украины и повышения узнаваемости украинских доменов вносятся изменения в правила регистрации некоторых публичных доменов. Начиная с 1 мая, прекращается регистрация новых доменных имен в следующих доменах: chernigov.ua, chernovtsy.ua, khmelnitskiy.ua, kirovograd.ua, rovno.ua.

Однако, как отмечает Hostmaster LLC, уже зарегистрированные доменные имена в этих доменах будут продолжать работать без каких-либо ограничений. Операции с имеющимися доменными именами, такие как трансфер, продление и восстановление, будут выполняться без изменений.

Зато новые регистрации будут проводиться только в доменах, которые соответствуют названиям областных центров и действующим правилам транслитерации украинского алфавита латиницей. Таким образом, новые доменные имена будут следующими: chernihiv.ua, chernivtsi.ua, khmelnytskyi.ua, kropyvnytskyi.ua, rivne.ua.

Для парных доменов сохраняется принцип зеркальности: для каждого регистранта доменного имени в устаревшем домене автоматически резервируется одноименное имя в соответствующем украинском домене. Например, если существует домен "example.rovno.ua", то будет зарезервировано имя "example.rivne.ua".

Эти меры направлены на обеспечение прозрачности и предотвращение возможных злоупотреблений в доменном пространстве. Основная цель заключается в том, чтобы сделать украинское доменное пространство более узнаваемым и доступным, сохраняя при этом непрерывность использования имеющихся доменов.

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