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З 1 травня діятимуть нові правила реєстрації доменів: перелік змін

13:03, 12 квітня 2024
З 1 травня 2024 п'ять географічних доменів переходять на українську.
З 1 травня діятимуть нові правила реєстрації доменів: перелік змін
Джерело фото: dev.ua
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З метою узгодження доменного простору України та підвищення впізнаваності українських доменів вносяться зміни до правил реєстрації деяких публічних доменів. Починаючи з 1 травня, припиняється реєстрація нових доменних імен у наступних доменах: chernigov.ua, chernovtsy.ua, khmelnitskiy.ua, kirovograd.ua, rovno.ua.

Однак, як зазначає Hostmaster LLC,  вже зареєстровані доменні імена в цих доменах будуть продовжувати працювати без будь-яких обмежень. Операції з наявними доменними іменами, такі як трансфер, продовження і відновлення, будуть виконуватись без змін.

Натомість нові реєстрації будуть проводитись лише в доменах, які відповідають назвам обласних центрів та чинним правилам транслітерації українського алфавіту латиницею. Таким чином, нові доменні імена будуть наступними: chernihiv.ua, chernivtsi.ua, khmelnytskyi.ua, kropyvnytskyi.ua, rivne.ua.

Для парних доменів зберігається принцип дзеркальності: для кожного реєстранта доменного імені в застарілому домені автоматично резервується однойменне ім'я у відповідному українському домені. Наприклад, якщо існує домен «example.rovno.ua», то буде зарезервоване ім'я «example.rivne.ua».

Ці заходи спрямовані на забезпечення прозорості та запобігання можливим зловживанням у доменному просторі. Основна мета полягає в тому, щоб зробити український доменний простір більш впізнаваним та доступним, зберігаючи при цьому безперервність використання наявних доменів.

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