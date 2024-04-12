Правительство выделило 2,5 млрд гривен на строительство укрытий в школах

Восемь областей Украины получат от 150 до 500 млн гривен на строительство укрытий в школах.

Источник фото: nus.org.ua

Кабинет Министров Украины внес изменения в субвенции из госбюджета на улучшение условий в учреждениях среднего образования. Согласно этим изменениям, в 2024 году регионы получат 2,5 миллиарда гривен для строительства укрытий в школах. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Особое внимание будет уделяться областям, находящимся в зоне боевых действий. В частности, выделены следующие средства на улучшение безопасности в школьных учреждениях:

Харьковская область - 500 млн гривен;

Днепропетровская область - 500 млн гривен;

Запорожская область - 500 млн гривен;

Николаевская область - 200 млн гривен;

Херсонская область - 200 млн гривен;

Одесская область - 150 млн гривен;

Сумская область - 150 млн гривен;

Черниговская область - 150 млн гривен.

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