У Львові евакуйовали понад 70 людей: горіло кафе, фото

Внаслідок пожежі знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.

Фото: ДСНС

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У Львові спалахнула пожежа в одному з закладів громадського харчування. Евакуйовано 74 людини, повідомляє ДСНС.

Рятувальники оперативно приборкали пожежу. Щоб забезпечити безпеку всіх присутніх, вони евакуювали 74 особи, включаючи 5 працівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Вогнем було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.

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