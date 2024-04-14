Практика судів
  1. В Україні

У Львові евакуйовали понад 70 людей: горіло кафе, фото

13:10, 14 квітня 2024
Внаслідок пожежі знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.
У Львові евакуйовали понад 70 людей: горіло кафе, фото
Фото: ДСНС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львові спалахнула пожежа в одному з закладів громадського харчування. Евакуйовано 74 людини, повідомляє ДСНС.

Рятувальники оперативно приборкали пожежу. Щоб забезпечити безпеку всіх присутніх, вони евакуювали 74 особи, включаючи 5 працівників. На щастя, ніхто не постраждав. 

Вогнем було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Державної судової адміністрації з’явився новий логотип

Новим логотипом Судової адміністрації став стилізований Тризуб з абревіатурою «ДСА» замість зубців.

В яких випадках проводиться передача судової справи раніше визначеному судді: зміни до Положення про автоматизовану систему документообігу суду

Нові зміни в Положення про автоматизовану систему документообігу суду набудуть чинності з 1 травня.

Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

Верховний Суд визначив, чи може ФОП бути суб’єктом злочину «службова недбалість»

Фізична особа-підприємець може бути службовою особою та суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК – службова недбалість.

Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

До розмірів посадових окладів в апаратах судів пропонується додатково застосувати регіональні коефіцієнти.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду