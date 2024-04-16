8-12 тисяч гривень за «допомогу» у складанні іспиту в сервісних центрах МВС: викрили двох осіб

Зловмисникам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди.

У Києві правоохоронці викрили двох чоловіків, які за гроші, використовуючи свої знайомства, сприяли у здачі практичних іспитів на право керування транспортними засобами. Про це повідомила Київська міська прокуратура

38-річний житель столиці, маючи зв’язки у територіальних сервісних центрах МВС Києва, за 12 тисяч гривень пропонував допомогти у безперешкодній здачі практичного іспиту для отримання водійського посвідчення.

Для цього майбутньому водієві спершу необхідно було самостійно успішно скласти теоретичний іспит та надати аванс у розмірі 6 тисяч гривень.

Інший підозрюваний – правоохоронець, користуючись набутими знайомствами з працівниками територіального сервісного центру ГСЦ МВС у місті Києві (філія ГСЦ МВС), допомагав скласти практичні іспити для отримання водійських посвідчень та відкриття нових категорій на право керування транспортними засобами.

Правоохоронці задокументували отримання ним 8 000 гривень за вплив на працівників сервісного центру ГСЦ МВС у місті Києві.

У прокуратурі додають, що обом чоловікам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.