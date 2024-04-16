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До спроби замаху на керівника Херсонської ОВА Прокудіна був причетний місцевий таксист, — СБУ

12:45, 16 квітня 2024
Саме за його координатами та «підказками» окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.
До спроби замаху на керівника Херсонської ОВА Прокудіна був причетний місцевий таксист, — СБУ
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Правоохоронці затримали таксиста, який шпигував за цивільними та військовими об'єктами на Херсонщині для росіян. З'ясувалося, що він причетний до спроб замаху на голову місцевої ОВА. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Насамперед зловмисник відстежував локації найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ, а також розташування фортифікаційних споруд.

Для збору розвідданих російський агент видавав себе за водія таксі та їздив по місту у власному авто, в якому встановив прихований відеореєстратор.

Крім того він намагався одержувати «потрібні» відомості, заводячи довірливі розмови зі своїми пасажирами. При чому, що час від часу його послугами користувалися навіть українські військовослужбовці.

Отриману інформацію фігурант месенджером передавав окупантам для підготовки прицільних ударів по місту, із застосуванням артилерії та дронів-камікадзе.

Втім, співробітники СБУ завчасно викрили плани агресора та зірвали їх виконання. Одночасно провели комплексні заходи для убезпечення українських військових та посадовців прифронтової ОВА.

Це стало можливим завдяки викриттю російського агента ще на початковому етапі його розвідувальної активності.

Після цього було поетапно задокументовано кожен його крок і затримано під час виконання ним ворожого завдання.

Зокрема, у ході розслідування СБУ дізналася про причетність фігуранта до спроб замаху на голову місцевої ОВА.

Встановлено, що саме за координатами та «підказками» агента окупанти намагались поцілити по автомобілю посадовця російським FPV-дроном.

Безпілотник був оснащений пострілом до ручного протитанкового гранатомета РПГ-7, що мав підірвати транспортний засіб, в якому перебував посадовець.

Втім, завдяки СБУ та українським захисникам дрон було нейтралізовано.

За даними слідства, затриманим є 55-річний місцевий житель, який дистанційно працював на російську спецслужбу через знайомого.

Ним виявився колишній місцевий житель, який після повномасштабного вторгнення втік до росії і почав працювати на воєнну розвідку рф. Його особу вже встановлено Службою безпеки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності його спільника, який переховується в росії.

Нагадаємо, що співробітники СБУ затримали жителя Херсона, коли він вже готувався до вчинення замаху на Прокудіна. 

Раніше очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін підтвердив повідомлення СБУ про те, що на нього готувався замах.

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