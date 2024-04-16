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К попытке покушения на руководителя Херсонской ОВ Прокудина был причастен местный таксист, — СБУ

12:45, 16 апреля 2024
Именно по его координатам и «подсказкам» оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.
К попытке покушения на руководителя Херсонской ОВ Прокудина был причастен местный таксист, — СБУ
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Правоохранители задержали таксиста, который шпионил по гражданским и военным объектам в Херсонской области для россиян. Выяснилось, что он причастен к попыткам покушения на председателя местного ОВА. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Прежде злоумышленник отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава и боевой техники ВСУ, а также расположение фортификационных сооружений.

Для сбора разведданных российский агент выдавал себя за водителя такси и ездил по городу в собственном автомобиле, в котором установил скрытый видеорегистратор.

Кроме того, он пытался получать «нужные» сведения, заводя доверительные разговоры со своими пассажирами. Причем, время от времени его услугами пользовались даже украинские военнослужащие.

Полученную информацию фигурант мессенджером передавал оккупантам для подготовки прицельных ударов по городу с применением артиллерии и дронов-камикадзе.

Впрочем, сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили планы агрессора и сорвали их выполнение. Одновременно провели комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных и чиновников прифронтовой ОВА.

Это стало возможным благодаря разоблачению российского агента еще на начальном этапе его разведывательной активности.

После этого было поэтапно задокументировано каждый его шаг и задержан во время выполнения им враждебного задания.

В частности, в ходе расследования СБУ узнала о причастности фигуранта к попыткам покушения на главу местной ОВА.

Установлено, что именно по координатам и подсказкам агента оккупанты пытались попасть по автомобилю чиновника российским FPV-дроном.

Беспилотник был оснащен выстрелом в ручной противотанковый гранатомет РПГ-7, который должен был взорвать транспортное средство, в котором находился чиновник.

Впрочем, благодаря СБУ и украинским защитникам дрон был нейтрализован.

По данным следствия, задержан 55-летний местный житель, который дистанционно работал на российскую спецслужбу через знакомого.

Им оказался бывший местный житель, который после полномасштабного вторжения бежал в рф и начал работать на военную разведку рф. Его личность уже установлена Службой безопасности.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение. Продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности скрывающегося в рф его сообщника.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали жителя Херсона, когда он уже готовился к покушению на Прокудина.

Ранее глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин подтвердил сообщение СБУ о том, что на него готовилось покушение.

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