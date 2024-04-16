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8-12 тысяч гривен за «помощь» в сдаче экзамена в сервисных центрах МВД: разоблачили двух человек

15:43, 16 апреля 2024
Злоумышленникам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды.
8-12 тысяч гривен за «помощь» в сдаче экзамена в сервисных центрах МВД: разоблачили двух человек
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В Киеве правоохранители разоблачили двух мужчин, которые за деньги, используя свои знакомства, способствовали сдаче практических экзаменов на право управления транспортными средствами. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

38-летний житель столицы, имея связи в территориальных сервисных центрах МВД Киева, за 12 тысяч гривен предлагал помочь в беспрепятственной сдаче практического экзамена для получения водительского удостоверения.

Для этого будущему водителю сначала необходимо было самостоятельно успешно сдать теоретический экзамен и предоставить аванс в размере 6 тысяч гривен.

Другой подозреваемый – правоохранитель, пользуясь приобретенными знакомствами с работниками территориального сервисного центра ГСЦ МВД в городе Киеве (филиал ГСЦ МВД), помогал сдать практические экзамены для получения водительских удостоверений и открытия новых категорий на право управления транспортными средствами.

Правоохранители задокументировали получение им 8000 гривен за влияние на работников сервисного центра ГСЦ МВД в Киеве.

В прокуратуре добавляют, что обоим мужчинам сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).

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