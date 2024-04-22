20 000 євро з ухилянта за «квиток» до Угорщини: на Львівщині викрили схему

Фігуранта, який організував схему з незаконного переправлення осіб через державний кордон, затримано під час отримання коштів.

На Львівщині правоохоронці викрили та повідомили про підозру 39-річному мешканцю Золочева. Йому інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, підозрюваний під час дії воєнного стану організував схему незаконного перетину держкордону військовозобов’язаним до Угорщини.

Для цього він при зустрічі з чоловіком повідомив, що організує доїзд до пункту пропуску. Після чого у супроводі іншої особи, «клієнт» перетне кордон України.

Ціна такої послуги становила 20 000 Євро.

Фігуранта затримано під час отримання заявлених коштів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі причетні до вчинення злочину особи.

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