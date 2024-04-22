Податківці у ЗІР розповіли, коли вимога про сплату боргу по єдиному внеску вважається відкликаною.

Зазначається, що відповідно до п. 6 розд. VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Мінфіну від 20.04.2015 №449 із змінами та доповненнями (далі – Інструкція №449), вимога про сплату боргу (недоїмки) з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – вимога) вважається відкликаною, якщо:

сума боргу (недоїмки), зазначена у вимозі, погашається платником, органами державної виконавчої служби або органами Казначейства (вимога вважається відкликаною у день, протягом якого відбулося таке погашення суми боргу (недоїмки) в повному обсязі);

контролюючий орган скасовує або змінює раніше зазначену суму боргу (недоїмки) внаслідок її узгодження або оскарження (вимога вважається відкликаною з дня прийняття контролюючим органом рішення про скасування або зміну раніше зазначеної суми боргу (недоїмки));

вимога контролюючого органу про сплату боргу (недоїмки) скасовується судом (вимога вважається відкликаною у день набрання судовим рішенням законної сили);

борг (недоїмка) списується у випадках, передбачених ст. 25 «Заходи впливу та стягнення» або іншими положеннями Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), в порядку, визначеному п. 9 – 11 розд. VІ Інструкції №449 (вимога вважається відкликаною у день прийняття контролюючим органом рішення про списання боргу (недоїмки) відповідно до ч. 7 ст. 25 або іншого положення Закону №2464);

або іншими положеннями Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон №2464), в порядку, визначеному п. 9 – 11 розд. VІ Інструкції №449 (вимога вважається відкликаною у день прийняття контролюючим органом рішення про списання боргу (недоїмки) відповідно до ч. 7 ст. 25 або іншого положення Закону №2464); є рішення суду на стягнення відповідних сум боргу (недоїмки), що зазначені у вимозі (вимога вважається відкликаною у день надходження виконавчих документів до органів державної виконавчої служби або до органів Казначейства).

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