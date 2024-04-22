Когда требование об уплате долга по единому взносу считается отозванным: разъяснение

Налоговая напомнила 5 случаев, когда согласно Инструкции №449 требование об уплате ЕСВ должно быть отозвано ГНС.

Налоговики в ЗИР рассказали, когда требование об уплате долга по единому взносу считается отозванным.

Отмечается, что согласно п. 6 разд. VI Инструкции о порядке начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденной приказом Минфина от 20.04.2015 №449 с изменениями и дополнениями (далее – Инструкция №449), требование об уплате долга (недоимки) с единого государственное социальное страхование (далее – требование) считается отозванным, если:

сумма долга (недоимки), указанная в требовании, погашается плательщиком, органами государственной исполнительной службы или органами Казначейства (требование считается отозванной в день, в течение которого произошло такое погашение суммы долга (недоимки) в полном объеме);

контролирующий орган отменяет или изменяет ранее указанную сумму долга (недоимки) вследствие ее согласования или обжалования (требование считается отозванным со дня принятия контролирующим органом решения об отмене или изменении ранее указанной суммы долга (недоимки));

требование контролирующего органа об уплате долга (недоимки) отменяется судом (требование считается отозванным в день вступления судебного решения в законную силу);

долг (недоимка) списывается в случаях, предусмотренных ст. 25 «Меры воздействия и взыскания» или другими положениями Закона Украины от 08.07.2010 №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» (далее – Закон №2464), в порядке, определенном п. 9 – 11 разд. VI Инструкции №449 (требование считается отозванной в день принятия контролирующим органом решения о списании долга (недоимки) в соответствии с ч. 7 ст. 25 или другим положением Закона №2464);

есть решение суда взыскания соответствующих сумм долга (недоимки), указанные в требовании (требование считается отозванной в день поступления исполнительных документов в органы государственной исполнительной службы или в органы Казначейства).

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