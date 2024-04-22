Поздравления с Песахом 2024: приятные пожелания и красивые картинки

Песах – один из самых важных иудейских праздников.

В этом году праздничные дни центрального иудейского праздника Песах или еврейской Пасхи приходятся на период с вечера 22 апреля до ночи 30 апреля. Начинается Песах на 14-й день месяца Нисан (по еврейскому календарю) и празднуется в течение 7 дней в Израиле и 8 дней за его пределами. Песах знаменует освобождение еврейского народа из многолетнего притеснения и рабства, освобождение от гнета и стремление к свободе.

Привітання з Песахом у прозі

Вітаю з Песахом! Дому бажаю миру, душі – всіх благ і спокою, щоб усе було по плечу, а стіни нерозуміння і проблем ніколи не траплялися на твоєму шляху. Нехай сонце завжди світить у вікно і висвітлює обличчя рідних і близьких, даруючи їм тепло і наділяючи здоров'ям.

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Зі святом весни, зі святом свободи – з Песахом вітаю! Бажаю спокою і глибокої віри у святкові дні, нехай вони пройдуть добре і за ними піде очищення. Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, світла, любові та тепла. Бажаю більше теплих подій у житті, посмішок та щирості.

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Вітаємо з великим святом Песах, з весною та оновленням! Нехай не буде більше рабства, гноблення та утисків. Нехай свято принесе позбавлення від пристрастей, страхів і прикрощів, нехай життєрадісність наповнять серця разом із вдячністю, вірою і любов'ю. Радості та щастя!

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Нехай із цим святом відкриється нова сторінка твого життя. Бажаю завжди слідувати за покликом доброго серця. Бажаю бути здоровим і втілювати свої мрії! Щасливого свята Песах!

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Щасливого Песаху! Від душі вітаю і бажаю великої радості в житті, миру, любові та достатку. Бог подарував тобі свободу, не розтрачуй її на порожні справи. Нехай нова весна подарує нові можливості.

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Нехай славне свято Песах пробудить почуття свободи та пошле благодать у твоє життя. Вітаю і від душі бажаю миру і щастя, любові та достатку, гармонії та радості, відчуття легкості та сприйняття всього прекрасного.

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Вітаємо зі світлим святом Песах! Бажаємо терпіння, любові, миру в душі та в житті. Нехай ваші переживання та тривоги підуть, а життя налагодиться та подарує бажане!

Привітання у картинках

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