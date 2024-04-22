20 000 евро с уклониста за «билет» в Венгрию: на Львовщине разоблачили схему

На Львовщине правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 39-летнему жителю Золочева. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый во время действия военного положения организовал схему незаконного пересечения госграницы военнообязанным в Венгрию.
Для этого он при встрече с мужчиной сообщил, что организует доезд в пункт пропуска. После чего в сопровождении другого лица «клиент» пересечет границу Украины.
Цена такой услуги составила 20 000 евро.
Фигурант задержан при получении заявленных средств. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.
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