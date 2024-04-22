20 000 евро с уклониста за «билет» в Венгрию: на Львовщине разоблачили схему

Фигурант, организовавший схему по незаконной переправке лиц через государственную границу, задержан при получении средств.

На Львовщине правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении 39-летнему жителю Золочева. Ему инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, подозреваемый во время действия военного положения организовал схему незаконного пересечения госграницы военнообязанным в Венгрию.

Для этого он при встрече с мужчиной сообщил, что организует доезд в пункт пропуска. После чего в сопровождении другого лица «клиент» пересечет границу Украины.

Цена такой услуги составила 20 000 евро.

Фигурант задержан при получении заявленных средств. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются все причастные к совершению преступления лица.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.