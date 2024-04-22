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Вбивство поліцейського на Вінниччині: Клименко повідомив, що перевозили в авто зловмисники

13:34, 22 квітня 2024
Правоохоронці знайшли пістолет, з якого було вбито поліцейського.
Вбивство поліцейського на Вінниччині: Клименко повідомив, що перевозили в авто зловмисники
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко коментуючи вбивство поліцейського на Вінниччині заявив, що злочинці перевозили боєприпаси, які потім були скинуті у водойму. Про це він сказав під час телемарафону.

«Ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони вже вказали, де знаходяться скинуті у водойму гранати в ящиках. Наразі ж на місці працюють криміналісти, слідчі та, відповідно, водолази. Що стосується зброї, з якої був застрелений наш поліцейський, то на сьогоднішній день ми розуміємо, де цей пістолет, — сказав міністр внутрішніх справ.

Він також зазначив, що знаряддя вбивства вже вилучено і буде залучено до матеріалів кримінального провадження.

За словами Клименка, інший поліцейський, якого також було поранено, наразі перебуває у стані середньої тяжкості. Лікарі дають позитивний прогноз щодо пораненого.

Як писала «Судово-юридична газета», в Гайсинському районі двоє чоловіків відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений. В ОГП заявили про перевірку причетності двох військовослужбовців. Згодом у Сухопутних війська ЗС України заявили, що на відео, яке поширюється в ЗМІ, присутні військовослужбовці однієї із їхніх військових частин.

Голова Національної поліції України Іван Вигівський повідомив про затримання в Одеській області нападників на поліцейських.

«Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД. Нападники — двоє військових, батько та син, 52 та 26 років, уродженці Вінницької області», - повідомив голова Нацполіції.

Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, що нападників на патрульних затримали 21 квітня. Як тільки відбулося затримання – цю інформацію офіційно повідомили у правоохоронних органах. За її словами, затримані планували втекти з України.

У Міністерстві внутрішніх справ показали відео затримання.

Додамо, двом військовослужбовцям, яким працівники ДБР уже повідомили про підозру у дезертирстві зі зброєю, здійснену в умовах воєнного стану, оголосили про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських. 

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