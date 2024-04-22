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Штраф з позбавленням водійських прав: чоловік не зміг переконати суд, що вдавав вживання алкоголю

18:06, 22 квітня 2024
Патрульні зупинили водія та просили пройти огляд на сп’яніння, але він не погодився і пішов до будинку та біля вікна демонстративно пив пиво.
Штраф з позбавленням водійських прав: чоловік не зміг переконати суд, що вдавав вживання алкоголю
ілюстративне фото
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Водій KIA Sportage на Хмельниччині винний у вживанні алкоголю після зупинки автомобіля поліцією, до проведення огляду на стан сп’яніння, відтак повинен сплатити 34 000 гривень штрафу та 3 роки не має права керувати транспортними засобами. Апеляційний суд відхилив апеляційну скаргу його захисника й погодився з постановою Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомляє пресслужба апеляційного суду. 

КІА Sportage патрульні зупинили близько одинадцятої вечора 8 червня 2023 року в с. Копистин Хмельницького району. Як свідчить відео з нагрудних камер поліцейських, водієві авта вони неодноразово пропонували пройти огляд на стан сп’яніння, проте той не погодився, пішов до будинку й біля вікна демонстративно пив пиво. Опісля вкотре відмовився від огляду на тверезість.

В апеляційній скарзі адвокат просив скасувати постанову суду першої інстанції та закрити справу через відсутність складу адмінправопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 130 КУпАП. За його словами, місцевий суд не дав належної оцінки поясненням підзахисного, що той не керував транспортним засобом, не вживав алкогольні напої, а лише жартома вдав наче п`є пиво.

Указав, що після безпідставного затримання водій звернувся до медичної установи й пройшов огляд на стан сп’яніння. За висновком, викладеним у довідці, він був тверезим.

Суддя ХАС відхилив доводи апелянта. Зауважив, що пояснення правопорушника про нібито жарт із вдаваним вживанням алкоголю надані з метою уникнення відповідальності, позаяк факт вживання підтверджує відеозапис поліції.

Апеляційний суд також не взяв до уваги посилання захисника на медичну довідку про тверезість водія, оскільки вона не відповідає вимогам Інструкції «Про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції».

З постановою апеляційного суду у справі № 686/15547/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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