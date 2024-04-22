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Штраф с лишением водительских прав: мужчина не смог убедить суд, что делал вид, что употребляет алкоголь

18:06, 22 апреля 2024
Патрульные остановили водителя и просили пройти осмотр на опьянение, но он не согласился и пошел к дому и возле окна демонстративно пил пиво.
Штраф с лишением водительских прав: мужчина не смог убедить суд, что делал вид, что употребляет алкоголь
иллюстративное фото
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Водитель KIA Sportage в Хмельнитчине виновен в употреблении алкоголя после остановки автомобиля полицией, до проведения осмотра на состояние опьянения, поэтому должен оплатить 34 000 гривен штрафа и 3 года не имеет права управлять транспортными средствами. Апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу его защитника и согласился с постановлением Хмельницкого горрайонного суда.

KIA Sportage патрульные остановили около одиннадцати вечера 8 июня 2023 в с. Копистин Хмельницкого района. Как свидетельствует видео из нагрудных камер полицейских, водителю автомобиля они неоднократно предлагали пройти осмотр на состояние опьянения, однако тот не согласился, пошел в дом и возле окна демонстративно пил пиво. После еще раз отказался от осмотра на трезвость.

В апелляционной жалобе адвокат просил отменить постановление суда первой инстанции и закрыть дело из-за отсутствия состава админправонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 130 КУоАП. По его словам, местный суд не дал должной оценки объяснениям подзащитного, что тот не управлял транспортным средством, не употреблял алкогольные напитки, а лишь в шутку притворился, что пьет пиво. 

Указал, что после безосновательного задержания водитель обратился в медицинское учреждение и прошел осмотр на состояние опьянения. По заключению, изложенному в справке, он был трезвый. 

Судья ХАС отклонил доводы апеллянта. Заметил, что объяснения правонарушителя о якобы шутке с употреблением алкоголя предоставлены во избежание ответственности, поскольку факт употребления подтверждает видеозапись полиции.

Апелляционный суд также не принял во внимание ссылку защитника на медицинскую справку о трезвости водителя, поскольку она не отвечает требованиям Инструкции «О порядке обнаружения у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывания под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции».

С постановлением апелляционного суда по делу №686/15547/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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