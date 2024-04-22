Убийство полицейского в Винницкой области: Клименко сообщил, что перевозили в авто злоумышленники

Правоохранители нашли пистолет, из которого был убит полицейский.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко комментируя убийство полицейского в Винницкой области заявил, что преступники перевозили боеприпасы, которые затем были сброшены в водоем. Об этом он сказал во время телемарафона.

«Мы понимаем, что действительно они перевозили боеприпасы, гранаты. Они уже указали, где находятся сброшенные в водоем гранаты в ящиках. Пока же на месте работают криминалисты, следователи и, соответственно, водолазы. Что касается оружия, из которого был застрелен наш полицейский, то на сегодняшний день мы понимаем, где этот пистолет, – сказал министр внутренних дел.

Он также отметил, что орудие убийства уже изъято и будет привлечено к материалам уголовного производства.

По словам Клименко, другой полицейский, который также был ранен, находится в состоянии средней тяжести. Врачи дают положительный прогноз относительно раненого.

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Гайсинском районе двое мужчин открыли огонь по правоохранителям. От полученных ранений погиб 20-летний полицейский, его напарник ранен. В ОГП заявили о проверке причастности двух военнослужащих. Позже в Сухопутных войсках ВС Украины заявили, что на видео, которое распространяется в СМИ, присутствуют военнослужащие одной из их воинских частей.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил о задержании в Одесской области нападающих на полицейских.

«Злоумышленники задержаны при силовой поддержке спецподразделения КОРД. Нападающие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области», - сообщил глава Нацполиции.

Спикер Нацполиции Елена Бережная сообщила, что нападавших на патрульных задержали 21 апреля. Как только произошло задержание – эту информацию официально сообщили в правоохранительных органах. По ее словам, задержанные планировали сбежать из Украины.

В Министерстве внутренних дел показали видео задержания.

Добавим, двум военнослужащим, которым работники ГБР уже сообщили о подозрении в дезертирстве с оружием, совершенном в условиях военного положения, объявили о подозрении в убийстве и покушении на жизнь полицейских.

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