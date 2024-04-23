ВЛК визнала придатним військовозобов'язаного, який, за даними ТЦК, помер по дорозі до навчального центру, — Лубінець

Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив провадження за фактом смерті військовозобов'язаного через епілептичний приступ дорогою до ТЦК.

Фото: rbc.ua

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Омбудсмен Дмитро Лубінець відкрив провадження за фактом смерті чоловіка дорогою в навчальний центр через епілептичний приступ.

Відомо, що українець згідно з довідкою військово-лікарської комісії був визнаний придатним до військової служби.

«Наразі щодо ймовірного порушення прав людини я відкрив провадження. Ця ситуація надалі перебуватиме на моєму особистому контролі.

Також мої представники у Закарпатській і Львівській областях працюватимуть, аби дізнатися всі обставини.

Висловлюю співчуття родині українця», — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, Закарпатський ТЦК повідомив про смерть військовозобов'язаного, якого везли до навчального центру, через епілептичний приступ.

Раніше голова Комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин заявив, що поодинокі ролики з затриманням ТЦК людей не відтворюють реальної картинки, а те, що мобілізовані не проходять підготовки – це повна маячня.

Також повідомлялося, що на Одещині мобілізували хворого на епілепсію, який помер у перший день.

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